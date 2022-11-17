НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя — ПРАЙМ. Индия не ощущает давлении либо беспокойство на фоне предстоящего ограничения цен на российскую нефть, которое было предложено странами "большой семерки", заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. Эксперт предупредил о катастрофе в случае введения потолка цен на нефть

"Мы увидим, когда это произойдет. Правительство (премьер-министра Индии Нарендры) Моди не чувствует никакого давления. У меня нет страха или беспокойства. Рынок решит проблему с логистикой, если она возникнет. Что бы ни случилось, с этим разберутся", — ответил он на вопрос о механизме ограничения цен на нефть из России.

Министры финансов стран G7 подтвердили 2 сентября намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Минфин США предполагал введение потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия введения потолка и планирует смягчить условия применения ограничений. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.