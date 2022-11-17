МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Азербайджан в октябре перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+, добыча нефти в стране составила 547,2 тысячи баррелей в сутки, следует из сообщения пресс-службы министерства энергетики. Petro-Logistics: члены ОПЕК сократили поставки нефти в начале ноября

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в августе составила 547,2 тысячи баррелей. При этом квота Азербайджана по добыче нефти в августе составляла 717 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан в октябре сделку ОПЕК+ выполнил на 131%", — говорится в сообщении.

Альянс ОПЕК+, перешедший к постепенному увеличению добычи нефти, ранее решил вновь сократить ее на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Как пояснял вице-премьер РФ Александр Новак, такое решение было принято в связи с текущей ситуацией на рынке.