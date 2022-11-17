ДОХА, 17 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вложит семь миллиардов долларов в нефтехимическое производство на базе нефтеперерабатывающего завода в южнокорейском городе Ульсан, говорится в пресс-релизе компании. США не смогут добиться потолка цен на российскую нефть, считает Дерипаска

"Стоимость проекта Shaheen составляет 26 миллиардов саудовских риалов или семь миллиардов долларов, это самая крупная инвестиция Aramco в Южной Корее," — говорится в релизе саудовской компании.

Эти инвестиции станут частью общей суммы в 30 миллиардов долларов, которые королевство намерено вложить в проекты в Южной Корее, о чем сообщил саудовский министр инвестиций Халед аль-Фалех во время визита в Сеул кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

"В мире происходит быстрое развитие нефтехимической отрасли, как ожидается, спрос на эту продукцию частично увеличится за счет роста потребления в развивающихся странах Азии. Вот почему новый проект Shaheen дочерней компании Saudi Aramco S-Oil в Южной Корее имеет высокие шансы удовлетворить растущий спрос на нефтехимическую продукцию", — приводятся в релизе слова главы Aramco Амина Нассера.

Новое предприятие сможет производить до 3,2 миллиона тонн нефтехимии в год. Как ожидается, оно будет запущено в 2026 году.

Мухаммед бен Салман с саммита Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали отправился в турне по азиатским странам, в ходе которого, помимо Кореи, посетит Японию и Таиланд. Кроме того, в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидают приезда председателя КНР Си Цзиньпина. Королевство является основным поставщиком углеводородов в страны Азии.