Нефть Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель
Нефть Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 25 октября
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 90 долларов за баррель впервые с 25 октября, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,37%, до 89,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 4,62%, до 81,64 доллара. Brent торгуется ниже уровня в 90 долларов за баррель впервые с 25 октября.
https://1prime.ru/oil/20221117/838860979.html
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