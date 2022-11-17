МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 90 долларов за баррель впервые с 25 октября, следует из данных торгов. Банк России предложил меры по регулированию рассрочки

По состоянию на 19.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,37%, до 89,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 4,62%, до 81,64 доллара. Brent торгуется ниже уровня в 90 долларов за баррель впервые с 25 октября.