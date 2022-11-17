МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии признало возможность дефицита нефтепродуктов в отдельных районах страны в связи с санкциями против российских энергоносителей, сообщает газета Financial Times. В Венгрии раскритиковали европейских лидеров, поддержавших санкции

Вопрос об энергетической безопасности восточной части Германии, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), зависящие от российской нефти, подняли оппозиционные депутаты из Христианско-демократического союза (ХДС). Одно из таких предприятий, Schwedt, является ключевым поставщиком бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута для региональной экономики, обслуживая крупных местных потребителей, в том числе международный аэропорт Берлина.

В ответ на запрос депутатов правительство рассказало про меры по диверсификации поставок Schwedt, но признало, что эмбарго может вызвать проблемы для экономики региона.

"В зависимости от сценария нельзя исключать локальный, временный дефицит поставок и рост цен", — говорится в ответе министров, которое цитирует издание.

ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.