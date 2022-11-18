ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин в пятницу подверг жесткой критике инициативу стран G7 по введению предельной цены для российской нефти, назвав ее неосуществимой и самой нелепой из всех, что он когда-либо слышал. "И треснул мир напополам": почему нефтяной потолок обречен на провал

"Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал", — сказал Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.

Бывший глава американского минфина также выразил уверенность, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были воплощены до этих событий.

"Санкции в тот временной промежуток оказали бы большое влияние. На мой взгляд, проблема сейчас состоит в том, что опции ограничены… Например, есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США", — отметил Мнучин.

В заключение бывший чиновник выразил уверенность, что, какие бы ограничения на стоимость российской нефти ни вводили бы страны "семерки", стоимость черного золота в мире в конечном счете будет определять рынок.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.