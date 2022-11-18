МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Одна из причин падения мировых цен на нефть — заявления чиновников о возможном росте учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 7%, притом что ранее рынки ожидали показатель максимум на уровне 5%, считает собеседник РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В Италии могут попросить отсрочку эмбарго на нефть России для НПЗ "Лукойла"

В пятницу вечером цены на нефть Brent опустились ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, хотя еще в начале недели январские фьючерсы торговались выше 95 долларов. По словам Бахтина, котировки падают из-за усиления негативных факторов. В частности, давление на них оказывают новости из Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти, где активно распространяется коронавирус. К 18.53 мск марка Brent торгуется на уровне 87,5 доллара за баррель.

"Сказалась волна охлаждения аппетита к рисковым активам на фоне "ястребиной" риторики главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который в своем выступлении в четверг не исключил, что для устойчивого подавления инфляции ФРС может довести ставку и до 7%, хотя ранее максимальной целью рынки видели уровень в 5%. Чем более высоко заберется процентная ставка, тем выше риски рецессии и, соответственно, ниже потенциальный спрос на сырьевые товары", — сказал он.

Управляющий партнер Kept Антон Усов также связывает падение цены с опасением глобальной рецессии. По его словам, инвесторы ждут падения ВВП крупнейших мировых экономик и, как следствие, снижения потребления или ценовых ориентиров. "Этот тренд говорит об игре на понижение на рынке, прежде всего бумажных объемов торговли", — заключил он.

Однако, как считает директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев, сокращение потребления уже произошло. Он отметил, что за последние месяцы высокие цены на энергоносители привели к закрытию сотен предприятий в Европе. "Этот всплеск остановок производства, а значит снижения потребления энергоресурсов, отразился на глобальном спросе на нефть. Сейчас рынок ищет равновесную цену, которая позволит восстановить баланс", — объяснил он.

ФРС США в начале ноября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых, Это было четвертое повышение подряд аналогичными темпами. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.