МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, стоимость марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, за неделю Brent подешевела примерно на 9%, WTI — на 10%, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 87,71 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,91%, до 80,08 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы марка Brent опускалась в цене ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, WTI — ниже 80 долларов впервые с 30 сентября.

Глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс ранее заявил об ожидаемом организацией профиците на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года. Помимо этого, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило, что на рынке нефтяных фьючерсов США уже сейчас впервые почти за год наблюдается переизбыток предложения. В таких условиях цены на нефть падают.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, Китай продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье.

Помимо этого, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 ноября их число выросло на одну — до 623 агрегатов.