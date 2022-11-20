МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства, пишет британская газета Sunday Times. Эксперт оценил причины падения цен на нефть

По данным издания, после начала российской спецоперации на Украине в британские порты прибыло по меньшей мере 39 танкеров с российской нефтью на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя они "были классифицированы как импорт из других стран".

В общей сложности с марта "в десять портов Великобритании прибыло российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов", говорится в публикации. При этом в документах могут указываться другие страны: к примеру, российская нефть стоимостью около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая прибыла в Иммингем с марта, в документах проходит как импортированная из Германии, Нидерландов и Бельгии.

Согласно газете, эксперты полагают, что британские правила регистрации, а также практика перевозок груза с одного судна на другое могут затруднить введение санкций в отношении российской нефти. Как пояснило издание, страной-импортером на бумаге называют страну отправки, а не страну-производителя. К примеру, груз с товарами китайского производства в Британии может быть зарегистрирован как груз из Германии, если он был импортирован немецкой фирмой.

Как отмечается в публикации, в июне в британские порты поступило российской нефти на сумму более 78 миллионов фунтов стерлингов, хотя национальная статистическая служба (ONS) сообщила, что в июне страна не импортировала нефть из РФ. Официально импортированная в июне нефть проходит в документах как импортированная из Нидерландов, Эстонии, Польши или Бельгии.

Газета отметила, что импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда в силу вступит запрет. До тех пор речь идет лишь о "репутационном риске".