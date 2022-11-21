МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются вследствие продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. СМИ: Британия закупает российскую нефть, называя импортерами другие страны

По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,02%, до 86,73 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — снижается на 0,86%, до 79,42 доллара.

Рынки обращают внимание на ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и последующие ковидные ограничения, негативно влияющие на китайскую экономику и впоследствии на нефтяной спрос. Так, на выходных в стране были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с коронавирусом.

Ввиду рекордно частых случаев заболевания ковидом и падения статистики транспортного сообщения в Китае нефтяные рынки под властью "медведей", и на них трудно сейчас найти "быков", прокомментировал агентству Bloomberg управляющий директор Vanir Global Markets Pte. Джеймс Уистлер (James Whistler).