МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российская нефть сможет "просачиваться" в Европейский союз по схеме Великобритании — с классификацией поставок как "импорт из других стран" — после 5 декабря, и есть вопрос, насколько строго будут отслеживаться подобные операции и какие меры будут предприниматься в ответ на нарушения, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. СМИ: Британия закупает российскую нефть, называя импортерами другие страны

Накануне газета Sunday Times сообщила, что Великобритания продолжает закупать российскую нефть, хотя официально заявляла, что ее уже не импортирует. По данным издания, суммарно с марта в десять портов страны прибыло сырья из РФ на 778 миллионов фунтов стерлингов. В документах же иногда указаны другие государства — страной-импортером на бумаге называют страну отправки, а не страну-производителя. Однако импорт российской нефти в Великобританию законен до 5 декабря, когда в силу вступит запрет, а пока речь идет лишь о "репутационном риске".

"Подобная схема была отработана еще иранскими поставщиками и, по сути, не несет ничего революционного. Вопрос в том, насколько строго будут отслеживать подобные операции местные регуляторы в 2023 году и какие меры будут предпринимать в ответ на обнаруженные нарушения эмбарго", — сказал Галактионов, отметив, что такой же способ возможен и в случае Евросоюза, хотя объемы поставок, которые можно провести по такой схеме, серьезно ограничены.

"По оперативным данным отслеживания судов мы видим серьезное падение российского экспорта в Европу в 2022 году. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает его в 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом осталось еще примерно столько же. Быстро заместить эти баррели будет проблематично, так что какие-то объемы, вероятно, продолжат теми или иными путями просачиваться в ЕС. Но оценить точные количественные параметры не представляется возможным", — заключил он.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В полную же силу эмбарго начнет работать 5 декабря.