ДОХА, 21 ноя —ПРАЙМ. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 миллионов тонн в год, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Импорт российской нефти в Китай в октябре подскочил на 16 процентов

"QatarEnergy подписала контракт с китайской государственной компанией Sinopec на поставку сжиженного природного газа, согласно которому китайская компания будет ежегодно получать 4 миллиона тонн СПГ в течение 27 лет. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли", — отметили в компании.

В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.