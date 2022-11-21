МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В понедельник котировки нефти упали до почти 2-месячных минимумов, ранее в ходе сессии потеряв около 1 доллара. Беспокойство по поводу предложения ослабло, в то время как опасения относительно сокращения спроса на топливо в Китае, а также укрепление доллара оказывают давление на цены. Нефть дешевеет в отсутствие ясности с "потолком цен"

Около 12.05 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 51 цент, или 0,6%, 87,11 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 22 цента, или 0,3%, до 79,86 доллара за баррель. По окончании сессии понедельника произойдет экспирация декабрьских фьючерсов на WTI. Январские фьючерсы на WTI, более активно торгующиеся контракты, подешевели на 42 цента, или 0,5%, до 79,69 доллара за баррель.

"В настоящее время нефтяной рынок испытывает давление из-за ожиданий новых антиковидных ограничений и связанного с ними (возможного) ослабления спроса в Китае", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

"Перспективы мировой экономики не внушают оптимизма, и это продолжает оказывать давление на котировки нефти. Если прежние темпы повышения процентных ставок сохранятся, (экономические) прогнозы станут еще более пессимистичными", — добавил он.