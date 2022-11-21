МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит российской нефти через территорию Украины, изучает эти предложения, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин. Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса в Китае

"Мы получили обращение от "Укртранснафты". Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы РФ — ФАС и Минэнерго", — ответил он на вопрос, получила ли "Транснефть" обращение Украины по росту тарифов на транзит нефти.

Агентство Блумберг ранее в понедельник сообщило, что Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу. Ссылаясь на письмо "Укртранснафты", агентство пишет, что украинская сторона с 1 января хочет повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.