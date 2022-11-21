"Транснефть" получила обращение о повышении транзитного тарифа на нефть
"Транснефть" заявила о получении письма "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит российской нефти через территорию Украины, изучает эти предложения, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.
"Мы получили обращение от "Укртранснафты". Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы РФ — ФАС и Минэнерго", — ответил он на вопрос, получила ли "Транснефть" обращение Украины по росту тарифов на транзит нефти.
Агентство Блумберг ранее в понедельник сообщило, что Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу. Ссылаясь на письмо "Укртранснафты", агентство пишет, что украинская сторона с 1 января хочет повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.
https://1prime.ru/oil/20221121/838896568.html
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