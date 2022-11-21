МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, текущее сокращение квоты на 2 миллиона баррелей в сутки планирует продолжать до конца 2023 года, готова к дальнейшему ее сокращению для балансировки рынка, если будет необходимость, сообщило саудовское госагентство новостей SPA. Котировки нефти упали из-за возможного увеличения добычи ОПЕК+

"Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман категорически отрицает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

"Хорошо известно, и это не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений до своих встреч. Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", — цитирует агентство министра Салмана.

Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.