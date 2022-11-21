МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рынку нефти нужно готовиться к возвращению цены Brent на уровень 100 долларов за баррель и выше, заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Цены на нефть замедлили снижение до двух процентов

Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи. Цены на нефть Brent отреагировали на новость тем, что ускорили темпы снижения до 5%, опускались ниже 83 долларов за баррель впервые с 27 сентября.

Вскоре саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман опроверг информацию о таких обсуждениях. По его словам, сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и страна готова к дальнейшему ее сокращению для балансировки рынка, если будет необходимость. Это замедлило падение цены марки Brent. Еще в 20.00 мск январские фьючерсы торговались чуть выше 83 долларов, но уже через минуту превысили 85 долларов. По состоянию на 21.05 мск стоимость нефти Brent составляет 87,25 доллара за тысячу кубометров.

"Негативная реакция рынка на эту новость скорее основана на спекуляциях о том, что Саудовская Аравия пытается угодить Соединённым штатам после слабых результатов республиканцев на выборах. Текущая негативная реакция скорее краткосрочная, и на рынке надо готовится к возвращению цен на нефть к 100 долларам и выше",- заявил Громадин.

По его словам, единственным обоснованием для роста добычи могут выступать опасения ОПЕК+ перед возможным сильным дефицитом в зимние месяцы. В европейских странах из-за экстремально высоких цен на природный газ и попыток уйти от российских поставок может вырасти использование дизельного топлива для генерации электроэнергии, которое и так сейчас в дефиците. А для альянса переход газового кризиса на нефтяной рынок невыгоден с точки зрения долгосрочных перспектив, так как запредельные цены разрушают спрос.

При этом, добавил Громадин, один из факторов слабости нефтяного рынка в последние дни — это ослабление ожиданий относительно снятия коронавирусных ограничений в Китае. "Это тоже выглядит спекулятивно, так как в перспективе трех месяцев от Китая все равно ожидается снятие карантинных мер на фоне слабого экономического роста и недовольства населения", — заключил эксперт.