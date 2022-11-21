ДОХА, 21 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опроверг информацию о том, что ОАЭ обсуждает с партнерами по ОПЕК+ увеличение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки, несмотря на принятое ранее решение сократить с ноября добычу на два миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия опровергла новости о предполагаемом росте добычи нефти

"Объединенные Арабские Эмираты отрицают то, что они участвуют в каких-либо обсуждениях с другими членами ОПЕК+ об изменении последних договоренностей, которые действительны до конца 2023 года. Мы остаемся привержены цели ОПЕК+ по поддержанию баланса на нефтяном рынке и будем поддерживать любые решения, направленные на достижение этой цели", — написал аль-Мазруи в официальном аккаунте в Twitter.

Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсудят увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи. Цены на нефть Brent отреагировали на новость тем, что ускорили темпы снижения до 5%, опускались ниже 83 долларов за баррель впервые с 27 сентября.

Ранее с аналогичным опровержением выступил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.