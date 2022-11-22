МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром несколько поднимаются после больших колебаний на предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. Эксперт предсказал, что ценовой потолок на нефть из России будет "дырявым"

По состоянию на 7.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 87,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 80,33 доллара.

Трейдеры продолжают следить за перспективами спроса и предложения, в том числе за западными санкциями в отношении российских энергоносителей и ситуацией вокруг коронавируса в Китае. Но особое внимание остается на действиях ОПЕК+.

Днем ранее стоимость нефти в какой-то момент падала на 5%. Тогда СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Цена нефти марки Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.

Затем госагентство Саудовской Аравии сообщило, что королевство категорически отвергает эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. После опровержения котировки отыграли падение и вернулись на прежний уровень.