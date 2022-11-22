МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу пришлось уступить Кипру, Греции и Мальте в вопросе ограничения цен на российскую нефть, пишет Politico. ЕК изучает "длинные списки лиц" для нового пакета санкций, сообщили СМИ

По данным издания, эти государства выступили против ценового потолка, поскольку их танкеры задействованы в транспортировке российского топлива. Как стало известно позже, обещания Брюсселя оказать меры поддержки заставили Грецию и Кипр пересмотреть свою позицию.

"Чиновники заявили, что ЕС уже пошел на уступки этим трем странам и ослабил санкции на другие российские товары…чтобы смягчить удар по их судоходным отраслям", — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет в том числе об удобрениях и цементе. Эксперт предсказал, что ценовой потолок на нефть из России будет "дырявым"

Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз в октябре согласовал восьмой пакет ограничительных мер, который предполагает в том числе введение "потолка" цен на российскую нефть, перевозимую по морю.

Вице-премьер Александр Новак осудил вмешательство в рыночное ценообразование и заявил, что Россия не будет поставлять какие-либо энергоресурсы, если это не отвечает национальным интересам страны.