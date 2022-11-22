МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу пришлось уступить Кипру, Греции и Мальте в вопросе ограничения цен на российскую нефть, пишет Politico.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе

ЕК изучает "длинные списки лиц" для нового пакета санкций, сообщили СМИ

По данным издания, эти государства выступили против ценового потолка, поскольку их танкеры задействованы в транспортировке российского топлива. Как стало известно позже, обещания Брюсселя оказать меры поддержки заставили Грецию и Кипр пересмотреть свою позицию.

"Чиновники заявили, что ЕС уже пошел на уступки этим трем странам и ослабил санкции на другие российские товары…чтобы смягчить удар по их судоходным отраслям", — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет в том числе об удобрениях и цементе. 

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Эксперт предсказал, что ценовой потолок на нефть из России будет "дырявым"

Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз в октябре согласовал восьмой пакет ограничительных мер, который предполагает в том числе введение "потолка" цен на российскую нефть, перевозимую по морю.

Вице-премьер Александр Новак осудил вмешательство в рыночное ценообразование и заявил, что Россия не будет поставлять какие-либо энергоресурсы, если это не отвечает национальным интересам страны.