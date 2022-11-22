МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр нефти Кувейта Бадер Аль-Мулла во вторник заявил, что вопрос об увеличении добычи нефти ОПЕК+ на следующем заседании не обсуждается. Об этом сообщает государственное новостное агентство KUNA. ОАЭ опровергли сообщения об обсуждении ОПЕК+ изменений в нефтедобыче

Кувейт намерен сохранить стабильность и баланс на рынке нефти, цитирует министра KUNA.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также отрицают сообщения Wall Street Journal о том, что на следующем заседании ОПЕК+ 4 декабря будет обсуждаться увеличение добычи на 500 000 баррелей в день.