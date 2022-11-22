МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают расти, сомнения в глобальном спросе сохраняются в связи с ростом числа случаев заболевания ковидом в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. В Кувейте отрицали обсуждение увеличения добычи ОПЕК+

По состоянию на 14.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,27%, до 88,55 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 81 доллара.

Рынки продолжают следить за перспективами спроса и предложения. Из-за повторяющихся вспышек заболеваемости ковидом в Китае власти страны вводят новые запреты и ограничения на передвижение, что, в свою очередь, сокращает спрос на нефть.

"Проблемы со спросом в целом сохраняются в связи с ростом числа случаев заболеваний в Китае", — отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), слова которого приводит агентство Блумберг.