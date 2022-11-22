МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут почти на 2%, рынки реагируют на заявления членов ОПЕК+ о том, что рост добычи "черного золота" сейчас не обсуждается, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цены на нефть умеренно растут

По состоянию на 19.12 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,75%, до 88,98 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 81,42 доллара.

Днем ранее стоимость нефти в какой-то момент падала на 5%. Тогда СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Цена нефти марки Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.

Затем ряд стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщили, что категорически отвергают эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. После опровержения котировки отыграли падение и вернулись на прежний уровень.

"Нефть все еще находится в процессе восстановления после вчерашних слухов о повышении добычи ОПЕК", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).