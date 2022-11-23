МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. США до 30 сентября 2023 года разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2", говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина. Правительство утвердило правила аудита иностранцев на "Сахалин — 1"

"Все транзакции… связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию", — указано в документе.

Также США разрешают проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти, в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза.

"Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены", — следует из документа, опубликованного во вторник.

При этом отмечается, что США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды.

"Все транзакции… необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены", — указано в документе.

Отмечается, что выпущенная лицензия не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев.