МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Предлагаемое странами G7 введение предельной цены на закупку российской нефти не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США, заявил во вторник американский минфин. Минфин США раскрыл главную цель антироссийских санкций

США в марте текущего года запретили весь импорт нефти и газа из России.

"Постановление (о введении ценового потолка — ред.) не санкционирует импорт российской нефти в США, который находится под запретом", — следует из разъяснения, опубликованного на сайте американского ведомства.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

При этом потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

"В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)", — указано в документе.