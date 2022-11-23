МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 рассчитывают установить предельную цену на закупку российской нефти "после технического учения", которое намерены провести члены данного объединения, заявил во вторник минфин США. СМИ: потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала

"Ценовой потолок на российскую нефть будет установлен после технического учения, проведенного коалицией, добивающейся ввести данное (ограничение)", — говорится в разъяснении американского минфина. Что конкретно подразумевает под собой это учение, ведомство не раскрывает.

Минфин США подтвердил, что ограничения не затронут продукцию, которая будет погружена на суда до 5 декабря 2022 года в том случае, если она будет выгружена до 19 января 2023 года.

Вместе с тем сообщается, что американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.

"В отдельных случаях лица из США, проводящие процесс аттестации, могут обнаружить, что кто-то вынудил их неумышленно предоставлять услуги, связанные с российской нефтью, купленной выше ценового лимита. В этом случае лица из США, которые хотят продолжать оказывать данные услуги, запрещенные по определению, должны обратиться в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) за специальной лицензией", — указано в документе.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.