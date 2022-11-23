МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. США и Европа могут установить потолок цены на российскую нефть в коридоре 50 и 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. СМИ: потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала

В минувшую пятницу агентство Блумберг сообщило, что страны G7 в среду, 23 ноября, намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС. Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечали, что сроки данного объявления могут измениться.

"США и Европа попытаются установить единую твердую цифру где-то между 50 и 60 долларами за баррель. Однако мы не считаем, что потолок цен окажется полезным или эффективным инструментом. Если он будет установлен слишком низким и будет жестко применяться… Россия просто откажется от экспорта нефти, что вызовет рост мировых цен на нефть, и это повысит затраты для тех, кто устанавливает потолок", — сказал Смит, отметив, что, наоборот, слишком высокий потолок, на уровне текущего дисконта Urals, фактически ничего не изменит.

Одна из проблем политики потолка цен, добавил эксперт, в том, что часть западных политиков считают, что Россия должна продолжать добывать и экспортировать нефть, иначе ее месторождениям будет нанесен непоправимый ущерб. "Мы считаем, что это представляет собой серьезное непонимание геологии Западной Сибири, где нефтяные месторождения уже продемонстрировали достаточно гибкие возможности для снижения, а затем восстановления добычи, особенно во время коронавирусного кризиса 2020 года", — пояснил Смит.

С потолком цены в 60 долларов за баррель согласен и партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков, однако, по его словам, отсечка может быть динамической. "Стоит понимать, что вполне возможно использование динамического механизма подстройки потолка под рыночные реалии, учитывая ожидаемое в среднесрочной перспективе снижение цен на нефть", — сказал эксперт.

А ЧТО АЗИЯ?

Что касается азиатских стран, по мнению Смита, позиция США заключается в том, что даже если страны АТР к нему не присоединятся, это улучшит их переговорные позиции при покупке российской нефти и снизит цену реализации. Однако российская сторона вряд ли согласится на значительно более низкие цены, считает аналитик.

Эксперт Kept же отметил, что в условиях заявлений РФ о прекращении поставок странам, поддерживающим потолок, Китай, Индия и некоторые другие страны Азии, с которыми сейчас налаживаются торговые связи, вряд ли присоединятся к таким санкциям. "Да, появятся ограничения на страхование — но Китай имеет обширный опыт по работе с Ираном без влияния каких-либо вторичных санкций", — сказал Малков.

В то же время, отметил он, это будет увеличивать расходы на транспортировку и сопутствующие процессы, что приведет к снижению маржинальности игроков рынка даже при неизменной цене.

ПОТОЛОК ЦЕН ОТ G7 И ЕВРОПЫ

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.