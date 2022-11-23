МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Расчеты ценового потолка на нефть РФ, который хотят ввести страны G7 и Евросоюза, должны учитывать порог безубыточности, а с учетом волатильности и спекулятивности нефтяного рынка и высокой инфляции введение порога в виде абсолютного значения нецелесообразно, такое мнение РИА Новости высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. СМИ: потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала

В минувшую пятницу агентство Блумберг сообщило, что страны G7 в среду, 23 ноября, намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС. Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечали, что сроки данного объявления могут измениться.

"Их расчеты должны учитывать некий порог безубыточности поставок нефти из России с учетом полной себестоимости добычи, минимальных затрат на поддержание минерально-сырьевой базы и расходов на транспорт. При этом многовариантность нашей налоговой системы в отношении нефти разных месторождений сильно усложняет расчеты такого порога", — сказал Колобанов.

"Кроме того, с учетом волатильности и спекулятивности рынка нефти, а также высоких значений инфляции установление "потолка" цен на российскую нефть в виде абсолютного значения нецелесообразно. Вполне возможна ситуация, что рецессия в ряде стран приведет к падению спроса на нефть и, соответственно, мировой цены до уровня, существенно более низкого, чем установленное пороговое значение", — добавил он.

Эксперт напомнил, что цель G7 при введении потолка цен двояка. С одной стороны, страны клуба заинтересованы максимально сократить доходы России от нефтяного экспорта, а с другой — не допустить дефицита сырья в мире, который может вызвать рост цен и ударить, в свою очередь, по экономикам стран самой "семерки" и тем, кто примкнет к ним. Поэтому Запад может договориться о некой формуле цены, по которой потолок будет регулярно пересчитываться в зависимости от конъюнктуры мирового рынка, например, раз в квартал.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые согласны работать на рыночных условиях.