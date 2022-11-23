МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. США и их союзники с помощью потолка цен на российскую нефть просто организовывают себе дополнительный источник поступления средств, о чем говорят разъяснения американского министерства финансов по механизму работы лимита, прокомментировал РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Пробьют дыру в потолке. Лишится ли мир российской нефти

Согласно документу, разрешаются финансовые операции по поставкам нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС. Американские лица смогут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, купленной выше потолка, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию от минфина. До 30 сентября 2023 года разрешены сделки по перевозке нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию. При этом потолок цен не будет применяться в случае существенной переработки нефти за пределами России.

Комментируя разъяснения минфина США, Канищев подчеркнул, что потолок цены, предлагаемый странами G7 и Евросоюза, вводится по политическим мотивам, а по экономическим — он будет максимально "дырявым", будет много юридических способов его обойти.

"Фактически это означает, что нефть можно будет продавать по рыночной цене, как и раньше, переливая ее из танкера в танкер — никакой другой "переработки" быть не может, но США будут взимать дополнительный налог с компаний-перевозчиков и страховщиков. То есть, де-факто, ничего не изменилось, просто США и союзники организовали себе дополнительный источник поступления средств", — сказал эксперт.

Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября. Минфин США в среду, в преддверии обсуждения, опубликовал разъяснения по механизму "потолка" цен на российские нефть и нефтепродукты.