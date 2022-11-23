МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Попытки регулирования цен на российские энергоресурсы представляют собой "очередное пробитое дно" стратегии Запада, Россия крайне негативно отнесется к лимитированию стоимости ее нефти. Об этом заявил глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Эксперт объяснил, как США "заработают" на потолке цен на нефть

"Мы ждем объявления странами "Большой семерки" ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, просите, очередное дно, которое пробито западными в кавычках "стратегами". К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будет относиться крайне отрицательно", — сказал политик.

Депутат добавил, что "просвещенные" европейские страны все-равно будут закупать российское "черное золото" под другой маркировкой. При этом энергоресурс обойдется гораздо дороже, подчеркнул Слуцкий.

Страны-участницы "Большой семерки" (США, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия) в сентябре подтвердили планы введения лимита цен на нефть из России. Кроме того, Европейский союз в рамках восьмого пакета санкций сформировал законодательную базу для потолка цен на экспорт российского ресурса в третьи страны. Решение вступит в силу 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

По данным Bloomberg, "семерка" в среду надеется назвать ценовой предел для "черного золота" из России.