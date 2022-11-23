Слуцкий назвал попытки Запада регулировать цены на российскую нефть "пробитым дном"
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Попытки регулирования цен на российские энергоресурсы представляют собой "очередное пробитое дно" стратегии Запада, Россия крайне негативно отнесется к лимитированию стоимости ее нефти. Об этом заявил глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Мы ждем объявления странами "Большой семерки" ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, просите, очередное дно, которое пробито западными в кавычках "стратегами". К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будет относиться крайне отрицательно", — сказал политик.
Депутат добавил, что "просвещенные" европейские страны все-равно будут закупать российское "черное золото" под другой маркировкой. При этом энергоресурс обойдется гораздо дороже, подчеркнул Слуцкий.
Страны-участницы "Большой семерки" (США, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия) в сентябре подтвердили планы введения лимита цен на нефть из России. Кроме того, Европейский союз в рамках восьмого пакета санкций сформировал законодательную базу для потолка цен на экспорт российского ресурса в третьи страны. Решение вступит в силу 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
По данным Bloomberg, "семерка" в среду надеется назвать ценовой предел для "черного золота" из России.
https://1prime.ru/oil/20221123/838923103.html