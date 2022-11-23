МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются, следует из данных торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы поставок нефти в ожидании решений по введению "ценового потолка" для этого сырья из России, инвесторы обращают внимание и на перспективы спроса.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Слуцкий назвал потолок цен на нефть "пробитым дном"

По состоянию на 13.34 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,04%, до 87,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 80,2 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы поставок нефти в ожидании условий установления "потолка цен" на российскую нефть. Агентство Блумберг ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны G7 в среду, 23 ноября, рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти.

В то же время инвесторы продолжают оценивать и риски рецессии в мире, которая может угрожать мировому спросу на этот вид сырья. Мировые центробанки повышают свои ключевые ставки на фоне высокой инфляции, в декабре крупнейшие ЦБ могут продолжить повышение.

Инвесторы также ждут еженедельные данные по запасам нефти в США. Позднее в среду минэнерго США объявит об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 18 ноября, аналитики ждут снижение на 1 миллион баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) заявил, что оценивает снижение в 4,8 миллиона баррелей.