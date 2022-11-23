МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются, следует из данных торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы поставок нефти в ожидании решений по введению "ценового потолка" для этого сырья из России, инвесторы обращают внимание и на перспективы спроса. Слуцкий назвал потолок цен на нефть "пробитым дном"

По состоянию на 13.34 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,04%, до 87,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 80,2 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы поставок нефти в ожидании условий установления "потолка цен" на российскую нефть. Агентство Блумберг ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны G7 в среду, 23 ноября, рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти.

В то же время инвесторы продолжают оценивать и риски рецессии в мире, которая может угрожать мировому спросу на этот вид сырья. Мировые центробанки повышают свои ключевые ставки на фоне высокой инфляции, в декабре крупнейшие ЦБ могут продолжить повышение.

Инвесторы также ждут еженедельные данные по запасам нефти в США. Позднее в среду минэнерго США объявит об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 18 ноября, аналитики ждут снижение на 1 миллион баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) заявил, что оценивает снижение в 4,8 миллиона баррелей.