СМИ: Евросоюз и G7 обсуждают значение ценового лимита на российскую нефть
Bloomberg: ЕС и G7 обсуждают лимит цен на российскую нефть в 65-70 долларов за баррель
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз совместно с "Группой семи" обсуждает ограничение цен на российскую нефть уровнем в 65-70 долларов за баррель, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Как отмечает агентство, некоторые представители ЕС считают предложенный лимит слишком высоким, а для его утверждения необходима поддержка всех стран-членов Союза.
Ранее издание Politico сообщало, что Брюсселю ради ограничения цен на нефть пришлось пойти на уступке Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры перевозят российское топливо.
Западные страны ввели масштабные ограничительные меры в отношении России в связи с началом СВО. Ряд мер затронул в том числе энергетическую отрасль. Так, восьмой пакет антироссийских санкций ЕС предполагает установление "потолка" цен на российскую нефть, перевозимую по морю.
При этом Москва неоднократно заявляла, что осуждает вмешательство в рыночные принципы и не будет поставлять энергоресурсы, если это не соответствует интересам России.
https://1prime.ru/oil/20221123/838924097.html
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