МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз совместно с "Группой семи" обсуждает ограничение цен на российскую нефть уровнем в 65-70 долларов за баррель, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Пробьют дыру в потолке. Лишится ли мир российской нефти

Как отмечает агентство, некоторые представители ЕС считают предложенный лимит слишком высоким, а для его утверждения необходима поддержка всех стран-членов Союза.

Ранее издание Politico сообщало, что Брюсселю ради ограничения цен на нефть пришлось пойти на уступке Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры перевозят российское топливо.

Западные страны ввели масштабные ограничительные меры в отношении России в связи с началом СВО. Ряд мер затронул в том числе энергетическую отрасль. Так, восьмой пакет антироссийских санкций ЕС предполагает установление "потолка" цен на российскую нефть, перевозимую по морю.

При этом Москва неоднократно заявляла, что осуждает вмешательство в рыночные принципы и не будет поставлять энергоресурсы, если это не соответствует интересам России.