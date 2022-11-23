МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Верхняя палата белорусского парламента — Совет Республики — в среду ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение с РФ о перевалке нефтепродуктов, передает агентство Белта. Белоруссия ратифицировала поправки в соглашение о перевалке нефтепродуктов

"Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации, от 19 февраля 2021 г.", — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день законопроект был одобрен нижней палатой парламента Белоруссии.

Подписанный 23 июня 2022 года протокол по указанному соглашению позволяет организовать сотрудничество с субъектами хозяйствования в России в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Белоруссии и создать белорусским экспортерам дополнительные экспортные маршруты с использованием российских морских портов.

Москва и Минск 19 февраля 2021 года подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах. В конце июня 2022 года представители правительств России и Белоруссии подписали протокол о внесении в соглашение изменения, расширяющего действие договора, которое ранее ограничивалось портами северо-запада РФ. Протокол временно применяется с 4 июля.