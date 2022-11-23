МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Швейцария приняла восьмой пакет антироссийских санкций Европейского Союза, предполагающий ограничение цен на нефть и нефтепродукты из России, поставляемые по морю. Об этом говорится в заявлении министерства экономики Швейцарии. СМИ: Евросоюз и G7 обсуждают значение ценового лимита на российскую нефть

"Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года 8-ой пакет санкций", — указано в заявлении.

Как отмечается, вместе с восьмым пакетом санкций страна принимает ограничения в отношении металлургической продукции, товаров для авиаотрасли и космической промышленности, а также ряда других товаров, играющих для России ключевую роль. Кроме того, меры затрагивают поставки Москве информационных технологий, инжиниринговых услуг, предоставление юридических консультаций.

Ранее Bloomberg узнал, что страны ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.