"Транснефть" сообщила о приостановке украинского участка нефтепровода "Дружба"
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Прокачка нефти по украинскому участку трубопровода "Дружба" приостановлена на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в компании "Транснефть".
"На Украине участок остановлен, от Брод до Карпат", — заявил советник президента компании Игорь Демин.
Сроки возобновления прокачки оператором "Укртранснафта" неизвестны, поставки по белорусскому участку магистрали все еще идут, отметил он.
"Транснефть" в начале недели получила сообщения от Украины и Белоруссии о повышении тарифа на транзит нефти по трубопроводу "Дружба". "Гомельтранснефть-Дружба" в своем обращении указала, что стоимость вырастет на 39% с 2023 года в связи с двукратным снижением грузооборота.
Эта магистраль поставляет топливо по двум маршрутам: на север через Белоруссию, Польшу и Германию, а также на юг — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии.
https://1prime.ru/oil/20221123/838928653.html
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