МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Прокачка нефти по украинскому участку трубопровода "Дружба" приостановлена на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в компании "Транснефть". Белоруссия сообщила "Транснефти" о повышении тарифа за транзит по "Дружбе"

"На Украине участок остановлен, от Брод до Карпат", — заявил советник президента компании Игорь Демин.

Сроки возобновления прокачки оператором "Укртранснафта" неизвестны, поставки по белорусскому участку магистрали все еще идут, отметил он.

"Транснефть" в начале недели получила сообщения от Украины и Белоруссии о повышении тарифа на транзит нефти по трубопроводу "Дружба". "Гомельтранснефть-Дружба" в своем обращении указала, что стоимость вырастет на 39% с 2023 года в связи с двукратным снижением грузооборота.

Эта магистраль поставляет топливо по двум маршрутам: на север через Белоруссию, Польшу и Германию, а также на юг — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии.