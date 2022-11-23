МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Эксперт объяснил, как США "заработают" на потолке цен на нефть

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,05 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в августе составила 11,98 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре — 12,13 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона, на следующий год понизило на 50 тысяч баррелей, до 12,31 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 431,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 1 миллион баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в США уменьшился на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 390,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель снижается еженедельно начиная с сентября 2021 года и сейчас находится на минимуме с марта 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 24,7 миллиона баррелей с 25,6 миллиона.

Запасы бензина в США выросли на 3,1 миллиона баррелей (на 1,5%) — до 211 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 0,38 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 1,6%) и составили 109,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,55 миллиона баррелей.