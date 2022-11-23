МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения в среду вечером после выхода еженедельных данных о ее запасах в США, сейчас опускаются более чем на 4%, следует из данных торгов. В США за неделю по 18 ноября добыча нефти осталась на прежнем уровне

По состоянию на 19.01 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,38%, до 84,49 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 4,61%, до 77,22 доллара. До выхода статистики стоимость Brent составляла 89,96 доллара, WTI – 77,71 доллара.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 431,7 миллиона баррелей. Прогноз предполагал сокращение показателя на 1 миллион баррелей.

При этом запасы бензина выросли сразу на 3,1 миллиона баррелей — до 211 миллионов баррелей, в то время как ожидалось увеличение лишь на 0,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей и составили 109,1 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение показателя.

Инвесторы в среду также оценивают сообщения агентства Блумберг о том, что ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что рынкам необходимо больше деталей, чтобы оценить возможное влияние меры на цены.

"При текущих уровнях цен план кажется неэффективным. Необходимо увидеть детали предлагаемого потолка, чтобы оценить влияние на цены", — сказал агентству аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).