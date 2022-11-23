МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Прокачка нефти по ранее остановленному украинскому участку нефтепровода "Дружба" восстановлена в 19.46 по московскому времени, рассказал РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин. Цены на нефть ускорили темпы падения до четырех процентов

"Возобновили прокачку в 19.46 мск", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии нефтепровода. Ранее в среду он сообщал о приостановке прокачки на участке южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ранее в среду. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Украина 15 ноября уже приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщали РИА Новости в "Транснефти". Поставки были возобновлены вечером 16 ноября.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).