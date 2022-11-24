МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Американской нефтяной компании Chevron потребуется разрешение на инвестиции в Венесуэлу, чтобы начать добычу нефти, заявил РИА Новости источник, близкий к компании, комментируя публикации о том, что власти США могут разрешить ей возобновить добычу углеводородов в латиноамериканской стране. Венесуэла решила выделить Ирану земли для посевов и скотоводства

"Для того, чтобы действительно поднять производство, западным партнерам нужно разрешить инвестиции, а это потребует времени", — заявил он.

Официально в Chevron в ответ на запрос РИА Новости отказались комментировать сообщения о возможном возобновлении нефтедобычи, заявив, что "продолжают вести бизнес в Венесуэле с учетом санкций США".

В среду ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщали, что США могут уже в субботу разрешить Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле с целью увеличить производство для потребностей американского рынка.

В начале октября газета Wall Street Journal писала, что администрация США обсуждает с руководством Венесуэлы смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти.

Пока Chevron продолжает работу в латиноамериканской стране по действующей лицензии правительства США, выданной Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC). Она позволяет поддерживать активы компании в Венесуэле без возможности добывать нефть.

В октябре источник, близкий к компании, сообщал РИА Новости, что власти США пока не информировали Chevron о планах снять санкции на добычу нефти в Венесуэле, а также подтвердил факт переговоров между Chevron, правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией PDVSA по дальнейшей деятельности в стране.

В ноябре эксперты РИА Новости отмечали, что при администрации президента США Джо Байдена инвестиции в нефтяную отрасль значительно сократились, в результате чего страна не имеет ресурсов для удовлетворения внутреннего спроса на энергоносители. Кроме того, прекращение закупок нефти из России вызвало трудности у переработчиков, которые смешивали ее для дальнейшего производства нефтепродуктов. Эксперты также указывали, что нефть из Венесуэлы потенциально может стать альтернативой российским углеводородам с учетом своих характеристик.