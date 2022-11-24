МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг утром после выхода данных о запасах этого вида сырья в США, а также об увеличении числа действующих буровых установок в стране, следует из данных торгов. СМИ: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

По состоянию на 8.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,34%, до 85,12 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 77,72 доллара.

Накануне были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 ноября их число выросло на четыре — до 627 агрегатов.

Рынки также продолжают оценивать статистику запасов нефти и нефтепродуктов в США, опубликованную днем ранее. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 миллиона баррелей — до 431,7 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение показателя лишь на 1 миллион баррелей.

В то же время запасы бензина выросли на 3,1 миллиона баррелей — до 211 миллионов баррелей при прогнозе увлечения на 0,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также выросли, на 1,7 миллиона баррелей и составили 109,1 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,55 миллиона.