ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Южно-Сахалинский городской суд начал в четверг рассматривать по существу иск Генпрокуратуры РФ и Минфина Сахалинской области к Exxon Neftegas Limited ("дочка" ExxonMobil), бывшему оператору проекта "Сахалин — 1", сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной системы Сахалинской области. Правительство утвердило правила аудита иностранцев на "Сахалин — 1"

Предыдущие заседания переносили 14, 19 и 27 октября из-за неявки ответчика, но в результате, с учетом мнения сторон, было принято решение начать рассматривать иск по существу 24 ноября.

"Сегодня суд принял решение продолжить рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ и Минфина Сахалинской области к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин — 1", на следующем заседании. Оно назначено на 31 января 2023 года", — уточнила собеседница агентства.

Согласно информации по делу, иск был подан в Южно-Сахалинский городской суд 26 сентября. Истцами выступают Генеральная прокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком — Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены областное правительство и управление федеральной налоговой службы по региону.

Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited по решению Южно-Сахалинского городского суда, выдавшего соответствующий исполнительный лист 27 сентября. Другие детали, в том числе требования истца, пока не раскрываются. Власти Японии оценили передачу доли в "Сахалине – 1" японской Sodeco

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

Уже бывший оператор проекта "Сахалин — 1" Exxon Neftegaz Limited владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Также участниками "Сахалина — 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).