МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Индонезии PT Pertamina все еще рассматривает планы по закупке российской нефти, сообщил портал Detik со ссылкой на директора компании Тауфика Адитиявармана.
Глава Pertamina заявил, что оценка возможности покупки российской нефти идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических.
"Да, мы серьезно изучаем и рассматриваем этот вопрос. Мы признаем, что у такого решения есть политические и экономические риски для компании. Однако мы настойчивы в своем намерении прийти к взвешенному решению по покупке российской нефти и не отказываемся от этой идеи", — сказал он.
В ходе своего выступления директор не смог подробно раскрыть план закупки нефти в России, как в отношении ценового диапазона, так и в отношении объема. Он объяснил это тем, что нефть должна сначала пройти анализы на нефтеперерабатывающем заводе. "Если нефть импортная, то обычно мы сначала тестируем ее на НПЗ", — пояснил Адитияварман.
Занимавший ранее пост директора Pertamina Нике Видьявати раскрыл план по импорту нефти из РФ в марте 2021 года.
https://1prime.ru/oil/20221124/838934820.html
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