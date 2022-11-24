МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Индонезии PT Pertamina все еще рассматривает планы по закупке российской нефти, сообщил портал Detik со ссылкой на директора компании Тауфика Адитиявармана. СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на российскую нефть в два раза

Глава Pertamina заявил, что оценка возможности покупки российской нефти идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических.

"Да, мы серьезно изучаем и рассматриваем этот вопрос. Мы признаем, что у такого решения есть политические и экономические риски для компании. Однако мы настойчивы в своем намерении прийти к взвешенному решению по покупке российской нефти и не отказываемся от этой идеи", — сказал он.

В ходе своего выступления директор не смог подробно раскрыть план закупки нефти в России, как в отношении ценового диапазона, так и в отношении объема. Он объяснил это тем, что нефть должна сначала пройти анализы на нефтеперерабатывающем заводе. "Если нефть импортная, то обычно мы сначала тестируем ее на НПЗ", — пояснил Адитияварман.

Занимавший ранее пост директора Pertamina Нике Видьявати раскрыл план по импорту нефти из РФ в марте 2021 года.