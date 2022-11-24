БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть, заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на российскую нефть в два раза

"Действительно, поздно вечером вчера они решили, что продолжат дискуссии", — ответила она на вопросы журналистов об этом обсуждении по приезде на совет министров энергетики ЕС.

Ранее постоянные представители стран ЕС обсуждали уровень потолка цен на российскую нефть. Как сообщало агентство Блумберг, решение могло быть объявлено в среду, но в процессе переговоры зашли в тупик.