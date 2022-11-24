МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя себестоимость российской нефти марки Urals вряд ли может быть меньше 40 долларов за баррель, заявил РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, комментируя идею Польши ввести потолок цены в 30 долларов. Эксперт оценил идею Польши о лимите цен на российскую нефть

Эксперт предположил, что польские власти, видимо, плохо понимают саму идею потолка цен.

Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, это сопоставимо со средней ценой Urals плюс небольшая премия. Польша же выступает за лимит в 30 долларов.

"Себестоимость добычи нефти в России колеблется в широком диапазоне в силу разнородности и разнообразия ресурсной базы. К этому следует добавить существенные различия в стоимости транспортировки нефти внутри страны. Говорить о "средней температуре по больнице" довольно сложно. Но предположительно, с учетом растущей налоговой нагрузки, средняя текущая себестоимость Urals в российских портах вряд ли может быть ниже 40 долларов за баррель. Примерно так ее оценивают и зарубежные эксперты", — сказал Белогорьев.

По словам аналитика, западные страны, в том числе США, заинтересованы в достаточно высоком первоначальном потолке, приближенном к текущей цене Urals с учетом дисконтов. Им необходимо заинтересовать российские компании, чтобы они вообще согласились на поставки по этой схеме. Это важно, поскольку глобальный рынок сейчас не готов к выпадению большого объема экспорта нефти из РФ – это взвинтит мировые цены, а цель потолка, наоборот, их сбить, объяснил Белогорьев.

"Затем уже, если этот механизм действительно заработает, потолок, скорее всего, будут поэтапно понижать, но все равно не до 30 долларов за баррель. Целевой уровень был озвучен еще в июне — он лежит где-то между 40 и 60 долларами. Сейчас же речь идет, скорее, о 70 долларах. Поэтому предложение Польши вряд ли найдет понимание за пределами Восточной Европы. Польские власти, видимо, плохо понимают саму идею потолка цен и всю сложность ее реализации. Вероятно, им объяснят", — заключил аналитик.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

Для принятия потолка цен на нефть необходимо согласие всех членов ЕС. По данным агентства Блумберг, прошедшие в среду переговоры союза о потолке цен зашли в тупик.