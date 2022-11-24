МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Эстония применит право вето, если Евросоюз введет высоких потолок цен на российскую нефть, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Венгрия будет освобождена от введения потолка для цен на российскую нефть

По информации газеты Politico, большинство членов сообщества выступили за ценовой предел "черного золота" на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша предложила снизить показатель до 30 долларов.

"По мнению Эстонии, такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким", — отметил глава эстонского ведомства.

Рейнсалу напомнил, что в подобных вопросах каждая страна Европейского союза имеет право вето.

Для принятия лимита цен на нефть необходимо согласие всех государств ЕС. Bloomberg сообщало, что переговоры по потолку цен на нефть в среду зашли в тупик.