ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию была прервана из-за отключения электроэнергии, передает братиславский телеканал ТА3. Песков назвал планы по потолку цен на нефть "решением ради решения"

"Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно информации от чешского оператора МЕРО, поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии.