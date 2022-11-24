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2022-11-24T18:28:30+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221124/838944238.html
Прокачку нефти по "Дружбе" в Словакию приостановили, сообщили СМИ
Нефть
Новости
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Поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию была прервана из-за отключения электроэнергии, передает братиславский телеканал ТА3. "Согласно нашей... ПРАЙМ, 24.11.2022
нефть, энергетика, новости, словакия, нефтепровод "дружба", украина, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из Украины в Словакию была прервана из-за отключения электроэнергии, передает братиславский телеканал ТА3.
"Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" из Украины в Словакию", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласно информации от чешского оператора МЕРО, поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии.