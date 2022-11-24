МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммад ас-Судани обсудили попытки некоторых стран Запада ввести ограничения на стоимость российской нефти, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин призвал создать новую систему международных платежей

"Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств дали положительную оценку работе в рамках ОПЕК+, "позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка", также отмечается в сообщении.

В сентябре министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в качестве санкций. ЕС в начале октября ввел восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.