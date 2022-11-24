МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Переговоры стран-членов Европейского союза по ограничению цен на российскую нефть отложены в связи с разногласиями участников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Путин и премьер Ирака оценили попытки ввести потолок цен на нефть из России

"Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами", — передает издание.

По данным источников, обсуждение данного вопроса могут возобновить в пятницу, либо позже.

Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.