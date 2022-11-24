МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Укртранснафта" сообщила о подготовке к возобновлению работы нефтепровода "Дружба", уже подает энергию что электроэнергия на нефтеперекачивающую станцию Броды, рассказал РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Прокачку нефти по "Дружбе" в Словакию приостановили, сообщили СМИ

Ранее в четверг братиславский телеканал ТА3 передавал, что прокачка "черного золота" по по южной ветке "Дружбы" в Словакию прервалась в связи с отключением электроэнергии. Поставки нефти в Чехию, при этом, продолжаются.

"Сейчас подача электроэнергии, по словам украинской стороны, на НПС Броды восстановлена, и они готовятся возобновить прокачку", — Сказал представитель российской компании.

Так Демин прокомментировал информацию о новых отключениях на нефтепроводе "Дружба".