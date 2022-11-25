ТОКИО, 25 ноя — ПРАЙМ. Потолок цен распространится на нефть с "Сахалина-1", где японская Sodeco получила долю в новом операторе, но не на "Сахалин-2", заявил глава Минэкономики Японии Ясутоси Нисимура. На Сахалине начали рассматривать иск к бывшему оператору "Сахалин — 1"

"Что касается ценовых ограничений на импорт российской нефти, мы находимся на стадии финального согласования их реализации начиная с 5 декабря. Если эти меры будут реализованы, они будут распространяться на нефть российского происхождения, включая проект "Сахалин-1", приобретенную по ценам выше установленного "потолка", — отметил японский министр.

По его словам, "Сахалин-2" необходим для энергетической безопасности Японии, поэтому Токио намерено довести эту позицию до остальных членов G7.

Ранее США до 30 сентября разрешили все операции, связанные с морскими перевозками сырой нефти с месторождений "Сахалина-2" при условии того, что она полностью импортируется японской стороной.