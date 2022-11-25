МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу в Азии, несмотря на низкий объем торгов. Над рынком на текущей неделе довлели опасения относительно перспектив спроса в Китае, а также обсуждение ограничения цен на российскую нефть. Власти Японии не исключат нефть "Сахалина — 1" из ценовых ограничений

По состоянию на 07.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 41 цент, или 0,48%, до 85,75 доллара США за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI прибавили 57 центов, или 0,73%, по сравнению с уровнем закрытия среды и торговались по 78,51 доллара. В четверг рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Оба контракта могут продемонстрировать падение по итогам третьей недели подряд на ослаблении опасений относительно дефицита предложения.

Низкий объем торгов, опасения относительно спроса в Китае и прогнозы, предполагающие сильную рецессию, являются ключевыми драйверами для котировок, говорит Вирендра Чаухан из Energy Aspects.

Тем временем все чаще появляются признаки того, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае начинает негативно отражаться на спросе на топливо. Китай является крупнейшим импортером нефти, но в условиях обмеления потока транспорта подразумеваемый спрос на нефть в Китае составляет около 13 млн баррелей в день, что на 1 млн баррелей в день ниже среднего, сообщили в ANZ.

Число случаев заражения Covid-19 в Китае в пятницу обновило дневной максимум, и власти многих городов страны продолжают ужесточать карантинные меры, стремясь сдержать дальнейшее распространение инфекции.

Всплеск заболеваемости в Китае остается основным медвежьим фактором спроса для цен на нефть, сказала Тина Тенг из CMC.

Большая семерка планирует установить потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Об этом в среду сообщил один из европейских чиновников.

"По мнению рынка, это слишком высокий уровень, который снижает риск ответных мер со стороны Москвы", — говорится в аналитической записке ANZ Research.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что Москва не будет поставлять нефть и газ в страны, которые будут придерживаться ограничений цен на российскую нефть. В четверг в Кремле подтвердили слова президента.

Участники рынка, вероятно, будут сохранять осторожность до 5 декабря, когда должно быть принято окончательное решение по ценовому потолку, а также вступит в силу отказ ЕС от российской нефти. Очередное заседание альянса ОПЕК+ состоится 4 декабря.

В октябре ОПЕК+ приняла решение о сокращении целевого уровня добычи на 2 млн баррелей в день до 2023 года. На этой неделе министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман сказал, что ОПЕК+ готова к дальнейшему уменьшению добычи в случае необходимости.